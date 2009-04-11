بکهام پردرآمدترین بازیکن فوتبال سال 2008

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله "فوربس" به تازگی اسامی 20 بازیکن پردرآمد فوتبال جهان در سال 2008 را اعلام کرده که بازیکن تیم فوتبال لس آنجلس گالکسی که در حال حاضر بصورت قرضی در میلان حضور دارد با درآمد سالیانه 46 میلیون دلار در صدر این فهرست قرار گرفته است.

فوتبال ایتالیا با 6 بازیکن (چنانچه بکهام و شوچنکو را شاغل در فوتبال ایتالیا به حساب بیاوریم)، بیشترین تعداد بازیکن را در این فهرست دارد.

فهرست کامل "فوربس" به این شرح است:

1- دیوید بکهام - 46 میلیون دلار - میلان

2- رونالدینیو - 33 میلیون دلار - میلان

3- تیه ری آنری - 28 میلیون دلار - بارسلونا

4- کاکا - 22 میلیون دلار - میلان

5- کریستیانو رونالدو - 21 میلیون دلار - منچستریونایتد

6- لیونل مسی - 18 میلیون دلار - بارسلونا

7- فرانک لمپارد - 18 میلیون دلار - چلسی

8- وین رونی - 18 میلیون دلار - منچستریونایتد

9- جان تری - 18 میلیون دلار - چلسی

10- استیون جرارد - 18 میلیون دلار - لیورپول

11- میشائیل بالاک - 15 میلیون دلار - چلسی

12- رونالدو - 15 میلیون دلار - کورینتیانس

13- فابیو کاناوارو - 15 میلیون دلار - رئال مادرید

14- فرانچسکو توتی - 15 میلیون دلار - رم

15- زلاتان ابراهیموویچ - 14 میلیون دلار - اینتر

16- آندری شوچنکو - 14 میلیون دلار - میلان

17- ریو فردیناند - 14 میلیون دلار - منچستریونایتد

18- دیدیه دروگبا - 12 میلیون دلار - چلسی

19- رائول - 12 میلیون دلار - رئال مادرید

20- الساندرو دل پیه رو - 11 میلیون دلار - یوونتوس