به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ای کی آی، محمد نور داچان رئیس اتحادیه سازمانهای اسلامی در ایتالیا اظهار داشت: مبالغی که در مساجد سراسر ایتالیا جمع شده به عنوان خیریه به قربانیان زلزله آبروتزو ارائه می شود، چرا که ما خود را به دردها و شادیهای این کشور نزدیک احساس می کنیم.

داچان که همچنین به عنوان امام جمعه مسجد شهر آنکونا فعالیت می کند این اظهارات را پس از برگزاری مراسم عشای ربانی برای قربانیان این زلزله ایراد کرد. پس از برگزاری این مراسم داچان نیز برای یازده مسلمانی که در این زلزله جان خود را از دست دادند نماز خواند.

وی گفت: ما به عنوان یک خانواده بزرگ با هم زندگی کرده و در این تجربه زندگی سهیم هستیم اما این روزها زمان تراژدی مرگ نیز در کنار یکدیگر قرار داریم.

رئیس اتحادیه جوامع اسلامی ایتالیا تصریح کرد: زندگی و مرگ بخشی از برنامه الهی برای مردم است. ما خود را در نقطه ای می بینم که با درد و رنج تمام خواهران و برادران، جوانان و کودکانی که قربانی این زلزله بودند سهیم هستیم.

حدود یک میلیون نفر مسلمان در میان جمعیت 60 میلیونی ایتالیا زندگی می کنند، در این میان 20 هزار نفر از آنها را تازه مسلمانان تشکیل داده اند.

حدود 28 هزار نفر در این زلزله 3/6 ریشتری که روز دوشنبه هفته گذشته 17 فروردین منطقه آبروتزو را لرزاند بی خانمان شدند.

جستجو برای یافتن افرادی که احتمال زیر آوارها هنو زنده اند تا روز یکشنبه ادامه دارد.

