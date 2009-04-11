به گزارش خبرنگار مهر در اهر، حجت الاسلام جواد حاجی زاده صبح شنبه در جلسه شورای اقامه نماز این شهرستان افزود: متاسفانه در برخی مناطق شهر و شهرکهای جدید به رغم نیاز این مناطق، نسبت به ساخت مسجد اقدامی نشده است.

وی تاکید کرد: ساخت مساجد مناطق یاد شده باید هرچه سریعتر با همکاری مسئولان اوقاف و خیرین آغاز شود.

حاجی زاده مساجد را بزرگترین پایگاه دینی و یکی از سنگرهای مهم نظام و انقلاب برشمرد و افزود: تقویت مساجد به عنوان مرکز مذهبی دین اسلام، نهاد تاثیرگذار و محل اجتماع بزرگ مسلمانان از ضروریات کشور است.

امام جمعه شهرستان اهر تاکید کرد: همه باید با حضور در مساجد و تقویت نمازهای جمعه و جماعات در تحکیم این پایگاه مهم دینی تلاشی مضاعف داشته و بر رونق این محافل معنوی بیفزائیم.

وی یادآور شد: در تمام صحنه های انقلاب شکوهمند اسلامی مساجد یکی از پایگاههای تاثیرگذار اسلامی بوده و شهدا، رزمندگان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس تربیت یافتگان مساجد هستند.

حاجی زاده اظهار داشت: امروز نیز باید با برنامه ریزی مدون و با همکاری نهادهای مذهبی و فرهنگی در جذب جوانان و نوجوانان به مساجد و امر نماز اهتمام جدی داشته باشیم.

امام جمعه اهر با تاکید بر تقویت و ساماندهی هیئت امنای مساجد گفت: باید با جذب قشر جوان به مساجد از افراد جوان در اداره امور مساجد استفاده شود.

وی گفت: باید با بهره گیری از کارشناسان دینی و استفاده از آرا و نظرات مردمی آسیب شناسی جدی در خصوص ترویج فرهنگ نماز صورت گیرد و با برنامه ریزی و راهکار مناسب ترویج فرهنگ نماز را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم.

حجت الاسلام حاجی زاده گفت: انقلاب ما انقلاب ارزشها بوده و در این راستا ترویج فرهنگ نماز باید سرلوحه تمامی برنامه های فرهنگی باشد.

وی گفت: حضور مسئولان در نمازهای جماعت ادارات موجب رونق و دلگرمی کارکنان را فراهم می کند.