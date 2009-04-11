به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مجوز نشر را طی روزهای اخیر دریافت کرده و به زودی توسط انتشارات ثالث منتشر و در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شود.

"گفتگو با مهدی غبرایی" از سری اول مجموعه تاریخ شفاهی ادبیات معاصر است که در این مرحله با 15 شخصیت از مترجمان، نویسندگان، شاعران و منتقدان گفتگو شده است.

در مرحله دوم هم به زندگی 10 شخصیت شامل کامران فانی، محمد حقوقی، محمود دولت آبادی، محمد محمدعلی، مهدی سحابی، جمال میرصادقی، عبدالله کوثری، رضا سید حسینی، فروغ فرخزاد و نجف دریابندری پرداخته می‌شود.

هدف از طرح "تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران" شکل‌گیری یک منبع مستند برای اطلاعات فردی در زمینه های ادبی، جامعه شناسی ادبی، شناخت جریان ها، پاتوق‌ها، محافل ادبی و تحلیل آثار نویسندگان، شاعران، منتقدان و پژوهشگران است.