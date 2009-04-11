به گزارش خبرنگار مهر در درگز، محمد علی دلاور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: منطقه زرین کوه درگز معادن مشترکی را با کشور همسایه ترکمنستان دارد که متاسفانه تا کنون سرمایه گذاری در خصوص بهره برداری و استخراج نفت و گاز از این منظقه نشده است که این در شرایطی است که کشور ترکمنستان از این منطقه بهره می جوید.

نماینده مردم درگز گفت: در این خصوص خواستار سرمایه گذاری در منطقه زرین کوه شهرستان برای اکتشافات و استخراج نفت و گاز دراین منطقه سرمایه گذاری هستیم.



دلاور با انتقاد از اینکه متاسفانه مدیران ارشد استان برای اولویتها جلسه ای را تشکیل نداده اند گفت: از ابتدای سال هنوز جلسه ای با مدیران ارشد که اطلاعاتی در خصوص اولویتهای هر سازمان در خصوص بودجه نداشتیم که این انتقاد بزرگی است.

وی تصریح کرد: در بودجه سال 88 به دو سد درونگرد و زنگلالو (ابی رود) اعتبار ویژه ای اختصاص داده شده است به طوری هرکدام با سه برابر افزایش مواجه شده اند.

دلاور افزود: پروژه سد درونگرد از سال 84 آغاز شده است که امیدواریم با تخصیص این اعتبار بتوانیم شاهد آبگیری آن باشیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه میزان بارندگی در فصل بهار 40 میلیمتر بود، افزود: امیداوارم امسال شاهد خشکسالی در کشورنباشیم.

وی تصریح کرد: کشور ایران با بارش 250 میلیمترباران در سه فصل تابستان، بهار و زمستان شرایط نرمال دارد که باید میزان بارش باران در فصل بهار 60 میلیمتر باشد.