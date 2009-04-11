علی یاور جانشین مدیر تولید "روزهای زیبا" درباره روند تولید این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری در خیابان‌های تهران ادامه دارد و اکبر توکلی مجموعه را تدوین می‌کند. تصویربرداری از نیمه گذشته و تا هفت ماه دیگر ادامه دارد. هنوز زمان پخش "روزهای زیبا" مشخص نشده است.

رزیتا غفاری، حسن پورشیرازی، حسن جوهرچی، سام درخشانی، عنایت بخشی، منوچهر آذر، مریم کاویانی، شهروز ابراهیمی، مریم رهبری، علی افشار، ملیکا ناظری، حسین توشه، بهار ارجمند، نادر سلیمانی، محسن قاضی‌مرادی، بهروز بقایی، بهنوش بختیاری، آفرین چیت‌ساز، مهوش وقاری و زهره فکور‌صبور بازیگران این مجموعه 26 قسمتی هستند.

فیلمنامه "روزهای زیبا" را مهرنوش خرسند نوشته و برزو نیک‌نژاد آن را بازنویسی کرده است. داستان درباره دختری جوان است که به دلیل اختلاف با خواهرانش از آنها جدا می‌شود و به عنوان مددکار اجتماعی شروع به کار می‌کند. او که خود را وقف کمک به جامعه کرده در زمینه علمی پیشرفت می‌کند و ...

عوامل این مجموعه عبارتند از تهیه‌کننده: سید امیرسیدزاده، دستیار تهیه‌کننده: جواد کلهر، دستیار یک و برنامه‌ریز: برزو نیک‌نژاد، مدیر تولید: علی ریحان‌صفت، مدیر تصویربرداری: افشین احمدی، صدابردار: هادی افشار، چهره پردازی: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: هادی قمیشی، محصول شبکه تهران.