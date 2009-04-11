به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی شریفی امروز در مراسم تقدیر و تشکر از خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت: در تعطیلات نوروزی امسال از25 اسفندماه تا 16 فروردین ماه 88 حدود 95 هزار مسافر و گردشگر از طریق فرودگاه بین المللی کیش وارد این جزیره شده اند، همچنین بیش از 54 هزار نفر نیز توسط کشتی و شناورهای دریایی وارد کیش شده اند.

وی گفت: همچنین در همین مدت تعداد پروازهای هوایی فرودگاه بین المللی کیش در مجموع به هزار و 647 پرواز رسید.

به گفته وی 530 شناور دریایی در مسیر بنادر جنوبی ایران به کیش و بالعکس کار جابه جایی مسافران را به عهده داشتند.

شریفی بیان کرد: در ایام تعطیلات نوروزی روزانه حدود 85 پرواز در فرودگاه کیش نشست و برخاست داشته اند و روزانه حدود 27 شناور در مسیر منتهی به جزیره کیش و بالعکس تردد کرده اند که نشان از عملکرد مثبت دستگاه های ذیربط بوده است.

وی افزود: رضایتمندی قاطع مسافران و گردشگران از عملکرد ستاد نوروزی کیش ما را در ادامه فعالیت و وظیفه مستحکمتر می کند.

رئیس ستاد تسهیلات نوروزی کیش از پیشنهاد ادغام این ستاد با ستاد جشنواره تابستانی کیش خبر داد و گفت: ادغام این دو ستاد و استفاده از تجربیات یکدیگر، توسعه پایدار و جذب هر چه بیشتر گردشگر به جزیره کیش را به همراه خواهد آورد.

شریفی با اشاره به اینکه جزیره کشی یک جزیره توریستی است، تصریح کرد: جزیره کیش در تمامی طول سال پذیرای بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی است به همین دلیل این ستاد به شکل دائمی و همیشگی به کار خود ادامه خواهد داد.

