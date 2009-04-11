به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، این منابع خاطرنشان کردند که قاهره با درخواست از جنبش های فتح و حماس برای آبادانی نوارغزه به عنوان نخستین گام، در تلاش است تا گفتگوهای ملی فلسطین را به جریان اندازد.

طبق پیشنهاد جدید مصر کمیته ای متشکل از اعضای جنبش های فتح و حماس تشکیل خواهد شد که در برابر ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مسئول و مقر آن در کرانه باختری خواهد بود.

به موجب این پیشنهاد، سلام فیاض نخست وزیر انتصابی تشکیلات خودگردان فلسطین نیز بر روند بازسازی نوارغزه نظارت خواهد داشت و در مقابل مراکز و راه های انتقال کمک ها به غزه نیز تحت نظارت دولت منتخب فلسطین خواهد بود.

گفتنی است جنبش فتح این پیشنهاد را پذیرفته است اما جنبش حماس با آن مخالفت و اعلام کرده است که این مسئله به حکومت غیر قانونی فیاض مشروعیت می بخشد.

این پیشنهاد در جریان سفر هفته گذشته ابومازن به قاهره در اختیار وی قرار گرفته است.