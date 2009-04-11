به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری قبرس در گفتگو با روزنامه الاهرام درباره موضع کشورش در قبال مسائل جهان عرب به ویژه عراق گفت : به نظر من آمریکا همه قطعنامه ها و معاهدات بین المللی را به شکل گسترده ای در قبال عراق نقض کرده که از جمله آن می توان حمله به این کشور و اشغال آن به بهانه وجود سلاح کشتار جمعی در آن را عنوان کرد.

" دمتریس کریستوفیاس " درباره مسئله فلسطین هم اینگونه ابراز عقیده کرد که موضع ما دراین باره واضح است و همان موضع مصر یعنی حق فلسطینی ها در تشکیل دولتی مستقل بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

نسبت به موضوع سودان هم رئیس جمهوری قبرس اعلام کرد : از آنچه درباره این مسئله درحال وقوع است بسیار ناراضی است و درعین حال ابراز امیدواری کرد که تلاش عربی دراین زمینه موثر واقع شود.