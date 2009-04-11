محمد مدد در گفتگو با مهر با اشاره به جلسه کارگروه هدفمند کردن یارانه ها در دولت با حضور رئیس جمهوری در روز سه شنبه هفته جاری، افزود: در حال حاضر موارد کلی مربوط به مدل اطلاعات اقتصادی خانوار کامل شده است.

رئیس مرکز آمار ایران تصریح کرد: مدل اطلاعات اقتصادی خانوار و اطلاعات مرتبط با لایحه هدفمند کردن یارانه ها، اگر در روز سه شنبه در جلسه ارائه و به تصویب برسد، قابل طرح به عموم مردم خواهد بود.

وی در مورد خوشه بندی دهکها نیز اظهارداشت: درصورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس و مشخص شدن چارچوب آن، خوشه بندی دهکها نیز نهایی می شود.

مدد بیان کرد: خوشه بندی ها در سه گروه انجام خواهد شد، به نحوی که خوشه اول 4 دهک 1، 2 ،3 و 4 ، خوشه دوم دهک های 5، 6 و 7 و خوشه سوم نیز دهک های 8، 9 و 10 را تشکیل می دهد.

وی گفت: پس از تعیین تکلیف مدل اطلاعات اقتصادی خانوار و اطلاعات نهایی هدفمند کردن یارانه ها، در مورد نحوه ارائه فرمهای اطلاعات اقتصادی خانوار توسط افرادی که نسبت به ارائه آن اقدام نکرده بودند و یا اطلاعات ناقص و ناصحیحی ارائه داده بودند، اطلاع رسانی خواهد شد.