به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر غلامحسین فخاری شنبه صبح در جمع خبرنگاران افزود: در نخستین گام از برگزاری بهتر این تور جایزه تور آذربایجان را تا سه برابر افزایش داده ایم تا تیمهای قدر و قوی تری در قدیمی ترین تور دوچرخه سواری ایران حضور یابند.

وی همچنین ادامه داد: با بیان اینکه برای اولین بار در تاریخ دوچرخه سواری ایران یک تور دوچرخه سواری بین المللی از ایران پای را از ایران فراتر گذاشته و از جمهوری خودمختار نخجوان نیز عبور خواهد کرد.

فخاری با بیان اینکه تور دوچرخه سواری آذربایجان قدیمی ترین تور بین المللی ایران است، افزود: این تور در بیست و چهارمین دوره عمر خود با همیاری کارشناسان فنی با تدوین متدها و روش‌های نوین، نقاط قوت و ضعف دوره‌های گذشته مشخص و نسبت به اصلاح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقدام شده است.

وی اظهار داشت : تور بیست و چهارم روز 11 تیر ماه از تبریز آغاز خواهد شد و در مرحله اول در تبریز پرولوگ تور برگزار خواهد شد.

به گفته مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی در مرحله دوم کاروان دوچرخه سواران مسیر تبریز به ارومیه را رکاب می زنند در مرحله سوم تور میر ارومیه به شبستر را طی می کند.

فخاری بیان داشت: در ادامه تور رکاب زنان دوباره به تبریز باز می گردند و مرحله چهارم مسیر شبستر به تبریز را طی خواهندکرد در روز پنجم تور مسیر تبریز به جلفا رکاب زده خواهد شد و وارد جمهوری خودمختار نخجوان شده تا برای اولین بار تور بیست و چهارم وارد کشوری دیگر می شود.

غلامحسین فخاری تصریح کرد: در مرحله ششم در جمهوری خودمختار نخجوان رکابزنان در نخجوان به صورت تایم تریل با هم رقابت خواهند کرد و مرحله هفتم رکابزنان مسیر جلفا به کلیبر و در مرحله پایان مسیر کلیبر به تبریز را طی خواهند کرد.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی در ادامه گفت: "سکان دورلن" به همراه "باری برود" هر دو از کشور کرواسی به ترتیب نماینده فدراسیون جهانی و مبارزه با دوپینگ خواهند بود.

غلامحسین فخاری با بیان اینکه بیست و چهارمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان از 11 تیر ماه با یک ماه تغییر استارت خواهد خورد افزود:‌ مکاتبات لازم با فدراسیون جهانی دوچرخه سواری انجام یافته و در تقویم فدراسیون جهانی دوچرخه سواری تغییر زمان برگزاری تور نیز لحاظ شده است.