به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانگیریان امروز در دومین روز از اجلاس روسای دانشگاهها در سازمان سنجش آموزش کشور با بیان این خبر گفت: وزارت علوم موظف شده آیین نامه اجرایی تأیید ثبت اختراعات را تدوین و به هیئت وزیران ارائه کند که این اقدام صورت گرفته است. البته بیش از یکسال است که پیش نویس آیین نامه اجرایی را به هیئت دولت ارائه کرده ایم و اکنون پس از چند مرحله در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده است.

معاون فناوری وزارت علوم با اذعان به اینکه هنوز اطلاعات لازم از شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد جمع آوری نشده اند، خاطر نشان کرد: تاکنون نتوانسته ایم اطلاعات لازم از این شرکتها را جمع آوری کنیم زیرا شرکتهای مستقر در پارکها و مراکز رشد اطلاعات قراردادها را به دلیل مسائل مالی به سختی ارائه می دهند و همچنین پارکهای علم وفناوری و مراکز رشد نیز این اطلاعات را سخت تر ارائه می کنند.

کل بودجه تخصیصی به پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد

وی بودجه ای که به کل پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد تخصیص داده می شود را 28 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ظرفیتی که پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد برای جهش و حرکت به سمت جامعه دانش بنیان دارند خیلی بیشتر از اعتباراتی است که در بودجه تخصیص داده می شود البته این به آن معنا نیست که بخواهیم پارکها و مراکز رشد همواره بودجه بگیر دولت باشند بلکه معتقدیم فعلا باید از کمکهای دولت نیز استفاده کنند اما به تدریج روی پای خود بایستند.

جهانگیریان خاطر نشان کرد: جریان ایجاد و توسعه پارکها و مراکز رشد علم و فناوری مانند جریان توسعه دانشگاههای کشور جریانی در حال توسعه است و این طور نیست که بگوییم نیازی به افزایش بودجه ندارند زیرا هر ساله پارکها و مراکز رشد جدیدی در حال تاسیس هستند.