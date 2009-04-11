به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرحله رقابت‌های لیگ دوچرخه سواری بانوان کشور در حالی از فردا یکشنبه 23 فروردین ماه آغاز می شود که پیش از این قرار بود این مسابقات از 19 فروردین ماه در تهران برگزار شود اما با تاخیری پنج روزه شاهد برگزاری این مرحله از رقابت‌ها خواهیم بود.

مرحله نخست لیگ دوچرخه سواری بانوان کشور در دو بخش جاده (استقامت 60 کیلومتر) و پیست (چهار ماده تایم تریل انفرادی و تیمی، اسپرینت، دور امتیازی و حذفی) در پارک چیتگر تهران و پیست مجموعه آزادی پیگیری خواهد شد.

مرحله اول از دومین دوره لیگ دوچرخه سواری بانوان ایران تا 26 فروردین ماه پیگیری می شود.