بارش رگبار و تگرگ در استانهای شرقی و جنوب شرقی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نقشه های پیش یابی نشان می دهد که در استانهای هرمزگان، کرمان، بوشهر، فارس، خراسان شمالی، خراسان رضوی و شمال سیستان و بلوچستان در 24 ساعت آینده بارش های رگبار و در مناطق مستعد تگرگ تداوم می یابد.

همچنین از اواسط روز یکشنبه تا سه شنبه در استانهای واقع در نیمه شمالی بارشهای رگباری و در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب امکان بارش تگرگ در برخی نقاط وجود خواهد داشت.

آسمان تهران امروز نیمه ابری تا ابری در بعد از ظهر و اوایل شب با رگبار و رعد و برق همراه است و کمینه و بیشینه دمای هوا نیز در پایختخت کشور به ترتیب 5 و 16 درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.