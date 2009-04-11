به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمزه شکیب با اشاره به نقش مدیریت در اصلاح الگوی مصرف افزود: باید در مدیریتها افرادی را داشته باشیم که متخصص، متعهد و مجرب باشند تا بتوان به اهداف مورد نظر رسید چراکه در غیر این صورت لطمات بزرگی خواهیم دید.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح الگوی مصرف مستلزم هماهنگی میان مسئولان و مردم است افزود: چنانچه تصمیمات هماهنگ گرفته شود و برنامه ریزیها متناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باشد شاهد نتایج مثبتی خواهیم بود.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران ادامه داد: برای اصلاح الگوی مصرف در بسیاری از موضوعات نیازبه فرهنگسازی است به طور مثال ایران که از نظر منابع مالی جزو کشورهای فقیر است، از پر مصرف ترین کشورها در این زمینه نیز هست و این جریان می طلبد تا برنامه ریزی مدون داشته باشیم و در ابتدا خود مدیران سازمانهای دولتی و دستگاههای حکومتی باید اولویتها را رعایت کنند تا درنهایت طی فرآیند منسجمی به نتیجه رسید.

شکیب، رسیدن به اهداف تعریف شده برای هر کاری را نیازمند مدیریتی مجرب ، کارآمد و مسلط دانست و خاطر نشان کرد: اصلاح الگوی مصرف در مدیریت شهری به دلیل ارتباط گسترده با مردم بسیار حائز اهمیت است و برای اصلاح الگوی مصرف باید همه زوایای کار را درسطح کلان و خرد در نظر گرفت و در این میان نقش مدیران در تصمیم گیریها و برنامه ریزی و همچنین فرهنگسازی بسیار پر رنگ تر می شود.

عضو شورای شهر تهران، سرمایه گذاری در زیرساختها را بسیار مهم دانست و افزود: چنانچه برنامه ریزیها موجب شادابی و نشاط مردم شود ، اشتیاق بیشتری برای انجام امور پیدا می شود و الگوهای مصرف به تدریج اصلاح می گردد.