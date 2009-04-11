به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هفتم از دور برگشت مسابقات واترپلو لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر دیروز با برگزاری چهار دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد.

در استخر مجموعه ورزشی آزادی، تیم ایران توسعه کرج با نتیجه 13 بر 9 مقابل میهمان خود هیئت شنای گیلان به برتری دست یافت، در گچساران تیم نفت و گاز این شهر با نتیجه 14 بر 6 مقابل پالایش نفت آبادان پیروز شد، تیم نفت امیدیه با نتیجه 9 بر 4 میزبان خود تربیت بدنی زنجان را از پیش رو برداشت و صنعت زغال کرمان نیز با نتیجه 15 بر 12 مقابل تربیت بدنی فارس به برتری دست یافت.

به این ترتیب در پایان هفته هفتم از دور برگشت هجدهمین دوره مسابقات واترپلو لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم ایران توسعه کرج با 25 امتیاز از 14 بازی همچنان در صدر جدول رده بندی قرار دارد. تیم نفت و گاز گچساران با 25 امتیاز از 15 بازی (با توجه به باخت در بازی رفت مقابل ایران توسعه) مکان دوم جدول را در اختیار دارد و نفت امیدیه با 20 امتیاز از 14 بازی در جایگاه سوم جدول رده بندی ایستاده است. تیم فولاد ماهان سپاهان در هفته هفتم استراحت داشت. هفته هشتم از دور برگشت رقابت‌ها جمعه 28 فروردین ماه با برگزاری سه دیدار ادامه خواهد یافت.

همچنین بنا به درخواست دو تیم نفت امیدیه و هیئت شنای گیلان بازی هفته هشتم از دور برگشت دو تیم که قرار بود جمعه 28 فروردین ماه در امیدیه برگزار شود، امروز ساعت 13 در استخر آزادی تهران برگزار خواهد شد.

تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان لیگ برتر به همراه قهرمان و نایب قهرمان جام حذفی واترپلو راهی سوپر جام واترپلو می شوند. دو تیم برتر سوپر جام واترپلو به عنوان نمایندگان ایران در فصل جدید مسابقات جام باشگاه‌های آسیا شرکت خواهند کرد.