میدان مغناطیس بر درمان بیماری های زوال عصبی تأثیر می گذارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم حسنلو - دانش آموخته رشته ژنتیک داشنگاه تربیت مدرس که این طرح تحقیقاتی را انجام داده است با بیان این مطلب افزود: با پیشرفت علم و فناوری و ظهور وسایل و امکانات جدید با پدیده هایی روبرو می شویم که از ایمنی و بی خطر بودن آن و نیز تاثیر آن بر سیستم های زنده بی اطلاع هستیم. یکی از این پدیده ها میدان مغناطیسی ایستا است که امروزه در بسیاری از وسایل رفاهی و تشخیص پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی در تشریح مراحل پژوهش خود گفت: به منظور بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر تجمع پروتئین آمیلین، سلولهای CHO را با پلاسمید بیان کننده proIAPP به EGFP ترانسفکت متصل کردیم و سپس سلولها در معرض رنگ آمیزی کونگورد بررسی شد.

این دانش آموخته رشته ژنتیک افزود: تشکیل فیبریل آمیلوئیدی در سلولهای CHO در دو نمونه کنترل و در معرض میدان قرار گرفته و به صورت کمی به وسیله آزمون اتصال تیوفلاوین T و کونگورد سنجیده شد. سلولهای CHO قرار گرفته در معرض میدان در مقدار آمیلوئید تشکیل شده در مقایسه با نمونه کنترل کاهش نشان می دادند.

حسنلو در پایان تاکید کرد: میدان مغناطیسی می تواند سرعت تشکیل آمیلوئید را تحت تاثیر قرار داده و شاید بتوان از آن در آینده به عنوان ابزار درمانی استفاده کرد.

وی اضافه کرد: تجمع پروتئین در شکل رسوبات آمیلوئیدی ویژگی بارز بسیاری از بیماریهای زوال عصبی نظیر آلزایمر، پارکینسون و بیماریهای دیگری شامل بیماری آمیلوئیدی سیستمتیک و دیابت ملیتوس نوع دو است.

این دانش آموخته رشته ژنتیک گفت: دیابت ملیتوس نوع دو (T2DM ) یک بیماری پیشرونده زوال سلولهای بتای پانکراس است تشکیل رسوبات آمیلوئیدی در جزایر لانگرهانس ویژگی پاتوفیزیولوژیکی بارز در T2DM است. پروتئین اصلی تشکیل دهنده رسوبات آمیلوئیدی در سلولهای بتای پانکراس، یک پلی پپتید 37 اسید آمینه ای به نام پلی پپتید آمیلوئیدی جزیره ای ( IAPP) یا آمیلین است.