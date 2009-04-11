به گزارش خبرنگار مهر، نخستین اجلاس کنفدراسیون ژیمناستیک آسیا در سال جدید میلادی با حضور روسای فدراسیون‌های ژیمناستیک 15 کشور از جمله ایران، قطر، ژاپن، چین، کره، اردن، تونس، کویت، سوریه، اندونزی، قزاقستان و پاکستان روز شنبه 29 فروردین ماه در تهران برگزار خواهد شد.

در این نشست یک روزه که به منظور بررسی تقویم اجرایی، برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای رشته ژیمناستیک در آسیا برگزار می شود، "عبدالشطری" رئیس کنفدراسیون ژیمناستیک این قاره حضور خواهد داشت.

علاوه بر این از "برونو گراندی" رئیس فدراسیون جهانی ژیمناستیک نیز برای شرکت در این اجلاس دعوت بعمل آمده است اما حضور وی در تهران قطعی نیست.

در این جلسه فدراسیون ژیمناستیک کشورمان پیشنهاداتی را در خصوص برپایی لیگ باشگاه‌های آسیا، میزبانی رقابت‌های قهرمانی نوجوانان این قاره در تهران و تشکیل کمیته ایروبیک در کنفدراسیون ژیمناستیک و قرار گرفتن مقر آن در ایران به حاضرین ارائه خواهد داد.