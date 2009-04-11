داریوش قنبری که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد با رد اخباری مبنی بر حمایت فراکسیون اقلیت از یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بیان داشت : فراکسیون اقلیت به جد وحدت اصلاح طلبان را دنبال می کند و تا زمانی که وضعیت وحدت اصلاح طلبان بر روی یکی از نامزدهای اصلاح طلب مشخص نشود فراکسیون اقلیت از کاندیدای خاصی حمایت نخواهد کرد.

نماینده مردم ایلام در خانه ملت خاطرنشان کرد: راهکار مذاکره با نامزدها یکی از راه هایی است که فراکسیون اقلیت برای رسیدن نامزدهای انتخاباتی به اجماع آن را دنبال می کند و اگر این راه به نتیجه نرسد از راه های دیگر مانند نظرسنجی استفاده خواهد شد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اقلیت با بیان اینکه این فراکسیون دیدار با میرحسین موسوی و مهدی کروبی را در برنامه دارد گفت: فردا شورای مرکزی فراکسیون خط امام برای بررسی انتخابات ریاست جمهوری تشکیل جلسه می دهد و ممکن است ظرف روزهای آینده مجمع عمومی فراکسیون نیز در این باره جلسه ای داشته باشد.