به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط ‌عمومى سازمان زمین ‌شناسى و اکتشافات ‌معدنى کشور، ناصرعابدیان از انجام عملیات کانه‌آرایى و فرآورى ذخایر پتاس در استان هرمزگان با همکارى سازمانهای زمین‌شناسى ایران و چین خبر داد.

معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور گفت: در چارچوب عملیات اکتشافى بر روى ذخایر پتاس گرى‌شیخ در استان هرمزگان، پروژه‌اى به منظور کانه‌آرایى و فرآورى پتاس تعریف و کار اجرایى آن به سازمان زمین‌شناسى ایالت جیان سینگ‌ چین واگذار شد.

وى افزود: کارشناسان سازمان زمین‌شناسى ایالت جیان‌سینگ چین کار کانه‌آرایى و فرآورى پتاس را در مقیاس آزمایشگاهى با موفقیت به انجام رساندند که نتیجه این آزمایشها در مقیاس نیمه‌صنعتى در واحد کانه‌آرایى و فرآورى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى ایران دنبال خواهد شد.

عابدیان همچنین از برگزارى دوره‌هاى آموزشى براى کارشناسان واحد کانه‌آرایى و فرآورى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات ‌معدنى کشور خبر داد و یادآور شد: در این عملیات ضمن انجام کار، دوره‌هاى آموزشى نیز براى کارشناسان جوان واحد کانه‌آرایى و فرآورى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات ‌معدنى ایران برگزار مى‌شود و انتقال فناوری نیز در این زمینه انجام خواهد شد.

معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور گفت: پس از اتمام عملیات کانه‌آرایى و فرآورى پتاس در مقیاس نیمه ‌صنعتى، ادامه این اقدامات در مقیاس صنعتى انجام و فرمولاسیون لازم براى استحصال پتاس در مقیاس صنعتى مشخص خواهد شد.

وى تصریح کرد: معدن پتاس گرى‌شیخ در استان هرمزگان یکى از ذخایر مهم پتاس سنگى در ایران است که عملیات اکتشافى آن همچنان ادامه دارد.