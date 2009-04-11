به گزارش خبرگزاری مهر، محققان با تولید دارویی به نام آووترمین که به ترمیم سریع آثار زخمها کمک می کند، به یکی از بزرگترین دستاورهای خود در علم پزشکی دست یافته اند.

این دارو که پس از بروز جراحت به پوست تزریق می شود، خود ترمیمی در پوست را تسریع کرده و از میزان تغییر شکل های دائمی ناشی از درمان جراحت می کاهد.

جراحان می توانند از این دارو قبل از انجام جراحی استفاده کرده و میزان آسیب ناشی از جراحی را کاهش دهند. با وجود اینکه ژلهای سیلیکونی و دیگر داروها از سالها پیش به منظور ترمیم زخمها ابداع شده بودند، آووترمین اولین دارویی است که با هدف مستقیم ترمیم آثار زخم با موفقیت تولید شده است.

آووترمین با استفاده از ماده شیمیایی طبیعی به نام عامل TGFβ3 تولید شده است، ماده ای مشابه آنچه از کودک در دوران جنینی در برابر انواع جراحتها مراقبت می کند.

ترمیم و بر طرف کردن اثر جراحت به دلیل نیاز به یک سری از فرایندهای پیچیده که توسط بدن صورت می گیرد، امری مشکل به شمار می رود. این آثار توسط سیستم ایمنی بدن به وجود می آیند زیرا این سیستم به منظور پر کردن و ترمیم خراش یا بریدگی فعال شده و از میزان زیادی سلول پوستی برای ترمیم جراحت استفاده می کند.

محققان به منظور آزمایش این دارو آن را قبل از انجام جراحی که طی آن یک جراحت 1 سانتیمتری در پوست ایجاد می شد، به بدن 300 بیمار تزریق کردند.

نتایج نشان می دهد که این دارو به طور میانگین، طی 6 ماه میزان ترمیم جراحت را نسبت به دوره های استاندارد 5 درصد و طی 1 سال 8 درصد افزایش می دهد. در عین حال دانشمندان دریافتند این دارو علاوه بر بهبود ظاهر جراحت، ساختار پوست را نیز بهبود می بخشد.

بر اساس گزارش تلگراف، مارک فرگوسن رئیس شرکت دارویی رنووو (Renovo) که ابداع این دارو را به عهده داشته معتقد است این دارو توانایی ایجاد شیوه ای سریع و دائمی را برای بهبود در ترمیم آثار به جا مانده از انواع جراحتها خواهد داشت.