سرقت سنگ تاریخی مسجدالاقصی محکوم شد

کمیته عالی مراسم قدس پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 سرقت سنگ تاریخی مسجدالاقصی و سپس پیدا شدن آن در کنیسه صهیونیستی را به‌شدت محکوم کرد و آن را شکلی دیگر از خصومت صهیونیستها نسبت به مسلمانان خواند و گفت که رژیم اشغالگر در حال ازبین بردن قداست مسجدالاقصی است و تلاشهای آنها برای از بین بردن و سرقت تاریخ، میراث و تمدن اسلامی این مکان همچنان ادامه دارد.

اعتراض سیکهای امریکا به نقض حقوق دینی در ارتش

سازمانهای سیک در نیویورک امریکا ستاد جمع‌آوری امضا و تظاهراتهایی تشکیل داده‌اند تا از دو پرسنل نظامی سیک در ارتش این کشور که از آنها خواسته شده است عمامه خود را بردارند و موهای خود را کوتاه کنند دفاع کرده باشند. ادعای ارتش امریکا برای مطرح کردن چنین درخواستی از اعضای سیک خود انجام وظیفه فعالانه آنها در ارتش امریکا بوده است. این درحالی است که آئین سیک مردان را از برداشتن عمامه و کوتاه کردن موهای خود منع کرده است.

واتیکان عدم پذیرش سفرای امریکایی را تکذیب کرد

به دنبال گزارشهای منتشر شده در رسانه‌های ایتالیایی و امریکای در رابطه با عدم پذیرش چندین نامزد برای فعالیت به عنوان سفیر امریکا در واتیکان، مقر پاپ این گزارشها را تکذیب کرد. سخنگوی واتیکان گفت که تاکنون هیچ نامی مبنی بر سفرای پیشنهادی به واتیکان از سوی واشنگتن نرسیده است. در بخشی از این گزارشها بر احتمال تنش میان واتیکان و دولت باراک اوباما برسر مسئله حمایت امریکا از سقط جنین و تحقیقات سلولهای بنیادین تأکید شده است.

10 هزار پرستار مصری در آستانه اخراج

پس از آنکه وزیر بهداشت مصر از پرستاران خواست تا یا نقابهایی را که برچهره می‌زنندبردارند و یا از کار خود اخراج شوند، تعدادی از اعضای پارلمان ملی مصر بحران پرستاران دارای نقاب را پس از تهدید وزیر بهداشت بررسی می‌کنند. تعدادی از نمایندگان از وزیر خواستند تا حقوق قانونی آنها را مورد توجه قرار دهد و به دنبال بهبود شرایط باشد نه آنکه این مسئله را بحرانی کند.

در مصر 90 هزار پرستار وجود دارند که 10 درصد آنها نقاب زده و دستها و صورتهای خود را می‌پوشانند. آنها بر اساس قانون اخیر وزیر بهداشت در آستانه اخراج قرار دارند.