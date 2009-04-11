به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمدحسین مقیمی با اشاره به اینکه در این جلسه مسئولان شهری هم حضور دارند، افزود: فراکسیون مدیریت شهری، کمیسیون عمران و حتی رئیس مجلس تلاش کردند تا دولت را متقاعد به اجرای تعهداتش در پرداخت سهم مترو از بودجه و نیز حق برداشت از حساب ذخیره ارزی کنند اما هنوز گزارشی از اجرای تعهدات دولت وجود ندارد.

وی اظهارکرد: سئوال نمایندگان مردم از مسئولان دولتی این است که آیا واقعا ازدحام شهروندان در مترو و استقبال آنها از این وسیله حمل و نقل عمومی را نمی بینند که از پرداخت کامل اعتبارات شانه خالی می کنند.

مقیمی اضافه کرد: مسئولان دولتی باید توضیح دهند چرا مصوبات قانونی مجلس به صورت غیر قانونی اجرا نشده و چرا هنوز مترو تهران نتوانسته بر اساس مصوبه مجلس از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

وی تصریح کرد: در یکسال گذشته که مکرراً وظیفه دولت را گوشزد کردیم و جلسات متعدد گذاشتیم، تنها با این هدف بود که مردم تهران بتوانند از بودجه سالانه کشور جهت توسعه حمل و نقل عمومی سهم ببرند.

مقیمی با ابراز تعجب از اصرار برخی از مسئولان دولتی برای پرداخت نشدن سهم کامل اعتبارات حمل و نقل عمومی تهران گفت: اگر هدف خدمت است توسعه حمل و نقل عمومی مصداق خدمتگزاری به مردم است.

وی با بیان اینکه در جلسه کمیسیون عمران منتظر توضیحات مسئولان وزارت کشور هستیم یادآور شد: جلسات متعددی در مجلس برگزار شد و نماینده ستاد مدیریت مصرف سوخت وعده داد هر چه سریع تر مشکل برداشت از حساب ذخیره ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها رفع شود اما در عمل این گونه نشد.

مقیمی در پایان در مورد اظهارات اخیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در مورد سهم خالی دولت در حمل و نقل عمومی گفت: مجلس هم نمی داند چرا دولت رفتار دوگانه ای را با حمل و نقل عمومی تهران دارد، حال آن که بر اساس برنامه چهارم توسعه و قانون مدیریت مصرف سوخت و حمل و نقل کشور دولت نهم موظف به توسعه حمل و نقل عمومی تهران حداقل در سطح پرداخت اعتبارات است.