نخست وزیر سابق ترکیه امروز به ایران می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه حریت با اعلام این خبر درادامه نوشت:"نجم الدین اربکان" بنا بر دعوت مقامات ایران به تهران سفر می کند.

سفر اربکان به ایران درحالی انجام می شود که او از هفته گذشته و پس از پایان ممنوعیت فعالیتهای سیاسی خود، مجددا وارد عرصه سیاست شده است.

بر اساس این گزارش، اربکان هم اکنون رهبری حزب سعادت ترکیه را بر عهده دارد.

اربکان پیش از این رهبر حزب اسلام گرای رفاه بود که در سال 1998 دادگاه قانون اساسی ترکیه رای به منحل شدن این حزب و ممنوعیت فعالیتهای سیاسی اربکان داد.

حزب سعادت توانست در انتخابات اخیر محلی ترکیه که در اواخر سال گذشته شمسی برگزار شد، پیروزهایی را بدست آورد.

این خبر هنوز از سوی مقامهای رسمی کشورمان تائید نشده است.