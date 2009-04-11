به گزارش خبرگزاری مهر، این رژه هوایی بزرگترین نمایش رزمی هوایی تاریخ کشور است و بر اساس این برنامه ریزی دقیق، خلبانان جان بر کف نیروی هوایی، توانایی انواع هواپیماهای شکاری بمب افکن، رهگیر، ترابری، سوخت رسان شامل جنگنده های F14-F7-F5-F4 ، صاعقه، میگ 29، سوخو، سی 130، P3F و هواپیماهای بوئینگ 707 و 747 را به نمایش می گذارند.

امیر سرتیپ دوم خلبان سید محمد علوی معاون عملیات نیروی هوایی ارتش با اعلام این خبر گفت: این رژه هوایی گسترده و بی نظیر با همکاری تمامی پایگاه های کشور و حضور خلبانان جوان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که تمامی دوره های تخصصی خود را در داخل کشور گذرانده اند برگزار می شود.

وی رژه هوایی 29 فروردین در کنار سایر یگان های ارتش را نماد قدرت و توانایی نیروهای مسلح در دفاع از پهنه آب و خاک و حریم مرزهای کشور دانست و افزود: ارتقاء توان رزمی از نظر کمی و کیفی در ایجاد اقتدار و توان بازدارندگی کشور همواره مد نظر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است، تا از این توان در جهت ایجاد صلح در منطقه و آرامش برای خود وهمسایگان استفاده نماید.

معاون عملیات نیروی هوایی ارتش در پایان سخنان خود با تاکید بر توانمندی نیروی هوایی ارتش افزود: در صورت هر گونه تجاوزی به حریم هوایی کشور جواب دندانشکنی به دشمنان خواهیم داد و آنها را غافلگیر و پشیمان خواهیم کرد.