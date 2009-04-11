به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "به امید دیدار" در سیمافیلم تولید میشود و اولین همکاری فرزاد موتمن و ایرج کریمی است. کریمی "به امید دیدار" را در حال و هوای فیلمنامههای قبلی خود نوشته است. موتمن فیلمنامه "کرگدن" نوشته جعفر پاشایی و روزبه فارابی را هم انتخاب کرده تا در سیمافیلم این فیلمنامه را مقابل دوربین ببرد.
کریمی کارگردان و منتقد سینما فیلمهای سینمایی "از کنار هم میگذریم"، "باغهای کندلوس"، "یک تارمو" و " نسل جادویی" را در کارنامه دارد که آخرین فیلم او هنوز اکران عمومی نشده است. او فیلم تلویزیونی "رابطه" را هم ساخته که در نوبت پخش از شبکه یک است.
موتمن فیلمهای تلویزیونی "شبزده"، "دماغ" و "انتهای راه" را کارگردانی کرده و فیلم سینمایی "صداها" را در نوبت اکران دارد. فیلم سینمایی "بیداری" به کارگردانی فرزاد موتمن مراحل فنی را پشت سر میگذارد تا برای اکران در جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر آماده شود.
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