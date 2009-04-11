به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان ظهر شنبه در جمع مدیران استان نامگذاری سال جدید به سال اصلاح الگوی مصرف را یک روش عملی برای همه مسئولان و مردم دانست.

وی با اشاره به رهنمود مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف و نامگذاری سال 88 با این عنوان اظهارداشت: با صرف هزینه های کمتر از بیت المال می توان به نتایج مطلوب و مطلوبتری رسید.

استاندار گیلان رعایت منطق در الگوی مصرف را ضروری دانست و گفت: نه فقط درمصرف نان و آب و انرژی بلکه در مصرف بسیاری از اقلام دیگر الگوی مصرف باید رعایت شود.

قهرمانی همچنین برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده برای مقابله با کم آبی را پیش از آغاز فصل کشاورزی مفید دانست و افزود: با استفاده از تجارب سال گذشته اقدامات پیشگیرانه خوبی صورت گرفته که نتیجه آن کاهش خسارات احتمالی است.

وی با اشاره به کاهش میزان ورود ی آب به پشت سد سپیدرود نسبت به مدت مشابه پارسال گفت: برای مقابله با کم آبی امسال از پارسال آماده بوده و تاسیسات آبی مناسب لایروبی آب بندانها و حفر چاههای عمیق ونیمه عمیق از جمله اقداماتی است که برای حل این مشکل انجام شده است.

استاندار گیلان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را بسیارحساس و حیاتی دانست و اظهار داشت: با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری و بینش سیاسی ملت نسبت به عملکرد و تجربیات افراد مطمئنا فرد اصلح انتخاب خواهد شد.

وی حضورحداکثری مردم را درانتخابات ریاست جمهوری بسیارمهم و تعیین کننده دانست و اظهار داشت: انتخابات دهم ریاست جمهوری باید در گیلان بهترین باشد وتمام مجریان و برگزارکنندگان با استفاده از رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری تلاش کنند به بهترین نحو آن را به اجرا گذارند.

قهرمانی برپایی کنگره شهدا را ازبرنامه های امسال برشمرد و یادآورشد: در بخش تشکیل و اعزام کاروانهای راهیان نور و بسیج سازندگی فرهنگسازی مناسبی صورت گرفته و امسال نیز برنامه های مناسب و موثرتری پیش روخواهیم داشت.

همچنین نمایندگان مردم شهرهای مختلف استان در مجلس در این جلسه دیدگاههای خود را نسبت به عملکرد دستگاههای اجرایی و رفع برخی مشکلات در حوزه های انتخابیه خود عنوان کردند.