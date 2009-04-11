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۲۲ فروردین ۱۳۸۸، ۱۱:۴۲

رئیس سازمان محیط زیست خرمشهر کشته شد

رئیس سازمان محیط زیست خرمشهر کشته شد

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان محیط زیست خرمشهر چهارشنبه شب پیش در یک حادثه ای رانندگی درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر سعید سعدانی پور رئیس سازمان محیط زیست خرمشهر در استان خوزستان چهارشنبه شب پیش در حادثه ای رانندگی در 6 کیلومتری جاده اهواز در اثر برخورد با گاردریل کشته شده است.

خبرهای تکمیلی متعاقباً ارسال می شود.

کد مطلب 858073

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