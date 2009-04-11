رئیس سازمان محیط زیست خرمشهر کشته شد

به گزارش خبرنگار مهر سعید سعدانی پور رئیس سازمان محیط زیست خرمشهر در استان خوزستان چهارشنبه شب پیش در حادثه ای رانندگی در 6 کیلومتری جاده اهواز در اثر برخورد با گاردریل کشته شده است.
خبرهای تکمیلی متعاقباً ارسال می شود.
اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان محیط زیست خرمشهر چهارشنبه شب پیش در یک حادثه ای رانندگی درگذشت.
به گزارش خبرنگار مهر سعید سعدانی پور رئیس سازمان محیط زیست خرمشهر در استان خوزستان چهارشنبه شب پیش در حادثه ای رانندگی در 6 کیلومتری جاده اهواز در اثر برخورد با گاردریل کشته شده است.
خبرهای تکمیلی متعاقباً ارسال می شود.
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