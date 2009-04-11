به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار، علی صالح‌آبادی در نخستین نشست خود با مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 88 برنامه‌های سازمان را در سال جاری تشریح کرد و از آماده‌سازی برنامه بلند مدت سازمان در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهدار گفت: در ابتدای سال برنامه‌هایی را برای حوزه‌های معاونتی تنظیم می‌کنیم تا میثاقی برای عملکرد واحدهای مختلف در سال 88 باشد و هر یک از معاونتها بر آن اساس فعالیتهای خود را دنبال کند.

وی اعلام کرد: مقرر شده است سازمان در جریان فعالیتهایی که بورسها و تشکلهای تحت نظارت (شرکت بورس اوراق بهادار، بورس کالا، کانون کارگزاران و ...)‌ انجام می دهند قرار بگیرد. از همین رو، جلسات منظمی از نیمه اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. در این صورت فعالیتها با هماهنگی بیشتری انجام و از اتلاف منابع و انرژی جلوگیری می‌شود.

صالح آبادی در خصوص مزایای برگزاری چنین جلساتی گفت:‌ بسیاری از کارگزاران نمی‌توانند به سرعت خود را با تغییرات یا برنامه‌های سازمان هماهنگ کنند، چراکه انجام برخی از فعالیتها زمانبر بوده و کارگزاران نیازمند آموزش یا تهیه ملزومات هستند، در حالیکه با برگزاری چنین جلساتی، اخبار و برنامه‌های سازمان در اختیار آنها قرار گرفته و برای هماهنگی با شرایط تازه مدت زمان بیشتری خواهند داشت."

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تصویب دستورالعمل رتبه‌بندی کارگزاران تصریح کرد: برای بازرسی و نظارت از شرکتهای کارگزاری سه ماه فرصت در نظر گرفته شده است تا کارگزاران در این مدت بتوانند تمهیدات و معیارهای لازم را فراهم و شرایط خود را منطبق با استانداردها کنند. از همین رو، بازرسی شرکتهای کارگزاری به منظور رتبه‌بندی آنها از سه ماه آینده آغاز خواهد شد.