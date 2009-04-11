به گزارش خبرگزاری مهر، در نوروز امسال تعداد 31 هزار و 375 نفر در کل کشور برای اهدای خون مراجعه کرده اند. با وجود رشد اندک خونگیری در این ایام نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، برخی از استانها مانند گیلان، خراسان جنوبی و مرکزی شاهد رشد چشمگیر و قابل تقدیر اهدای خون نسبت به نوروز 87 بوده اند.

طبق آمار ارائه شده در این گزارش استان گیلان با 62.89 درصد، استان خراسان جنوبی با 56.59 درصد، استان مرکزی با 33.94 درصد، استان خراسان رضوی با 33.65 درصد، استان کردستان با 28.25 درصد و استان زنجان با 26.24 درصد رشد اهدای خون نسبت به نوروز 87، به ترتیب رتبه های اول تا ششم را به خود اختصاص داده اند.