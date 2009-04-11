به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دهها هزار نفر از کاتولیکها با در دست داشتن کتاب دعا، شمع در سالن باستانی آمفی تأتر شهر رم برای مراسم روزی که مسیح به صلیب کشیده شد حضور یافتند.

بندیکت در پایان حرکت نمادین با صلیب گفت: بگذارید برای همه آنهایی که احساس غم می‌کنند، به‌ویژه برای افرادی که در مناطق زلزله زده غم زده هستند دعا کنیم. بگذارید دعا کنیم که ستاره امید در این شب تاریک بر آنها ظاهر شود.

امید و رنج محور اصلی نیایشهایی بود که بلند خوانده می‌شد و مؤمنان نیز با صلیبها و شمعهای خود حرکت می‌کردند.

بندیکت به مؤمنان گفت که آنها باید ترانه امید را با هم بخوانند چرا که باید به خود بگوییم امید در لحظات دشوار زندگی از میان نرفته است. مراسم این روز به یاد رنج مسیح در ساعات پیش از تصلیب و مرگ رو صلیب است.

رهبرکاتولیکهای جهان همچنین گفت: چهره مسیح در هر انسانی که تحقیر شده، مورد اهانت قرار گرفته، بیمار و تنها است و مورد انزجار واقع شده منعکس می‌شود. مسیح به واسطه رنج خود تنهایی اشکهای ما را شکسته است و وارد غمهای ما شده است.

هفته مقدس با مراسم عید پاک که فردا یکشنبه 23 فروردین در میدان سنت پیتر برگزار می شود خاتمه خواهد یافت.