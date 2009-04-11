به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، در این دیدار که از ساعت 10 شب آغاز و تا سه نیمه شب ادامه داشت درباره روابط مصر و لبنان گفتگو شد.

هیکل اظهار داشت که باید در دیداری مفصل با سید حسن نصرالله تمامی مسائل بین المللی و منطقه ای در راس آن امور لبنان و روابط با رژیم صهیونیستی مورد بررسی قرار می گرفت.

به گفته وی، در این دیدار به طور کل به موضوع مصر پرداخته شد.

این نویسنده مصری همچنین این موضوع را که در این دیدار بازداشت 49 نفر در مصر به اتهام وابستگی به حزب الله مورد بحث و بررسی قرار گرفته باشد، گفت: در زمان دیدار با سید حسن نصرالله از چنین موضوعی اطلاع نداشتم و ایشان هم به این مسئله اشاره ای نکردند.