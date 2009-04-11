به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "عبدی گاراد" فرمانده دزدان دریایی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از شهر ایل در شمال سومالی هرگونه تلاش آمریکا برای آزادی سروان این کشور را که در دستان دزدان اسیر است هشدار داد، گفت که این اقدام می تواند به یک فاجعه منتهی شود.

وی گفت: ما در صدد انتقال این آمریکایی به کشتی یکی از دوستان هستیم که در منطقه و محدوده خودمان است.

گاراد افزود: از آنجایی که ارتش آمریکا در صدد آزادی سروان ریچارد فیلیپس است 4 نفر از دوستان ما در حال انتقال وی به کشتی دیگری برای حفاظت بهتر از او هستند.

گفتنی است که دزدان دریایی در 19 فروردین این کشتی را که مالکیت دانمارکی دارد، اما تحت پرچم آمریکا بود با 21 خدمه آمریکایی آن ربودند.