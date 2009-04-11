به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیسیسکو، عبدالعزیز بن عثمان تویجری مدیرکل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) در همایش "اسلام و سازگاری با جهان معاصر؛ ضرورت اجتهاد" در پاریس با اشاره به افزایش اهتمام به سطوح مختلف مسائل اصلاح، تغییر و نوآوری در جوامع اسلامی، اجتهاد در امور دین و زندگی را مسئله‌ای مهم برای ایجاد حل مشکلات و تعامل با دستاوردهای معاصر و تغییرات زندگی عموم در کشورهای اسلامی خواند.

تویجری با اشاره به اینکه این مسئله، مسئله‌ای حیاتی و از ضروریات سازگار شدن با جهان معاصری است که در تمامی زمینه‌ها در حال رشد و پیشرفت هستند، تصریح کرد: نگاه ما به مسئله سازگار شدن اسلام با جهان معاصر از سازگاری عملی پیچیده‌ای که از عناصر مختلف ترکیب شده و بر اساس ضوابط احکام شریعت اسلام است و از مصالح امت در جامعه اسلامی حمایت می‌کند، آغاز شده است.

مدیرکل آیسیسکو یادآور شد: این مسائل حیاتی دارای طبیعتی متحرک هستند که منجر به تجدد نظام زندگی می‌شوند، بی آنکه در اصول اعتقادی و ویژگیهای فرهنگی و تمدنی که امروز حقی از حقوق انسان و جزئی از قوانین بین‌المللی است، افراط و تفریط ایجاد کنند.

وی با اشاره به اینکه اسلام دین زندگی است و برای هر زمان و مکانی مناسب است گفت: این اصلی اساسی برای سازگار شدن به شمار می‌رود.

وی اسلام را دین پیشرفت و ترقی در زندگی انسان خواند که قدرت توسعه زندگی و محیط و ساخت جامعه را دارد و افزود: اسلام دین رشد نیافته و عقب‌مانده نیست و کسانی که اسلام و حقایق اسلام را درک نمی‌کنند و اصول و مبانی آن را نمی‌شناسند و از قدمت تاریخی و تمدن اسلامی آن و انسان ساز این دین اطلاع ندارند آن را متهم می‌کنند و سعی در خدشه وارد کردن به ارزشهای اخلاقی، اصول انسانی و برافروختن آتش فتنه و نفاق را دارند.