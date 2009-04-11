به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، "سلیم الحص" در واکنش به اتهامات مصر علیه حزب الله اعلام کرد : این اقدام مصر با توجه به اینکه ظالمانه و گمراه کننده است اما در یک خط و سیاست واحدی می گنجد که دولت مصر در برابر غزه به کار گرفت.

نخست وزیر اسبق لبنان تاکید کرد: مصر آن هنگام که گذرگاه رفح را بست، به طور عملی در محاصره غزه شرکت کرد.

وی افزود : ملت بزرگ مصر در قبال مسئله فلسطین در یک طرف و سران آن در طرف دیگر قرار دارند.

سلیم الحص با اشاره به ایستادگی ملت مصر در کنار مردم فلسطین، از حسنی مبارک خواست تا دست از حمله ظالمانه علیه حزب الله بردارد، و در موضعگیری هایش در قبال مسئله غزه و فلسطین بازنگری کند و همچنین گذرگاه رفح را بگشاید.

این درحالی است که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان شب گذشته در سخنانی با اشاره به اتهامات مصر علیه حزب الله گفت : با تلاش دستگاه اطلاعات مصر و دولت این کشور حملاتی علیه حزب الله و شخص من سازماندهی شد و من متهم به مزدوری ایران شدم. ما این واکنش را درک کردیم و این بهای طبیعی موضعگیری ما در قبال غزه بود. ما برای بیشتر از این آماده بودیم. آنچه قابل توجه بود اینکه حجم حملات رسانه ای و تبلیغاتی مصر علیه حزب الله و حماس و مقاومت که مخصوصا علیه حزب الله بسیار شدید بود، بسیار زیاده از حد بود.