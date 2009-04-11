به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوا، شرکت بزرگ هواپیماسازی بوئینگ اعلام کرد: به دلیل تداوم بحران اقتصادی جهانی و بازار نامناسب هواپیمایی و حمل و نقل هوایی، میزان تولید انواع مختلفی از هواپیماهای خود در سال آینده را کاهش می دهد.

همچنین شرکت بوئینگ قرار است تولید ماهانه هواپیمای بوئینگ 777 را در سال آتی با 2 فروند کاهش به 5 فروند تقلیل دهد و برنامه های افزایش ظرفیت تولید هواپیماهای مدل 747، 748 و 767 را به طور کامل متوقف کند.

در همین حال، یک مسئول بخش تجاری شرکت بوئینگ اعلام کرد: دلیل کاهش تولید هواپیماهای این شرکت کاهش فروش آنها بوده است به طوریکه درآمد خالص ما در سه ماهه اول سال 2009 در مقایسه با سال گذشته به شدت کاهش یافته است.