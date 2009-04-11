به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بین المللی بوکس احمد کومرت از 26 تا 31 فروردین ماه در استانبول ترکیه برگزار می شود و تیم ملی ایران با 13 بوکسور در این رقابت‌ها حضور خواهد یافت. مرتضی سپهوند غایب بزرگ ایران در این مسابقات به حساب می آید.

اسامی بوکسورهای اعزامی به استانبول به این شرح است:

* 48 کیلوگرم: مسعود ریگی

* 51 کیلوگرم: محمود احمدی زمان

* 54 کیلوگرم: عمران اکبری

* 57 کیلوگرم : محمد مومی وند

* 60 کیلوگرم: فروتن گل آرا و مهدی شفیع رعیت

* 64 کیلوگرم: هومن کرمی

* 69 کیلوگرم: سجاد محرابی

* 75 کیلوگرم: حسن ملکی

* 81 کیلوگرم: حسن کارکردی

* 91 کیلوگرم: رضا مرادخانی

* 91+ کیلوگرم: جاسم دلاوری و علی اکبر حسینی فر

هدایت این تیم برعهده اصغر کاظمی و غلامرضا کریمی است ضمن اینکه حجت الله خطیب به عنوان سرپرست تیم ملی بوکس را در رقابت‌های ترکیه همراهی خواهد کرد.