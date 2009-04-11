به گزارش خبرنگار مهر ، محمد اسماعیل امامزاده ظهر شنبه در جمع کارشناسان فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در ساری خواستار توجه مسئولان به این مسئله شد و سرمایه گذاری در این بخش را نوعی سرمایه گذاری هویتی معرفی کرد.

وی بیان داشت: عوارض فرهنگی مصرف گرایی بیش از عوارض اقتصادی آن بوده و امیدوارم سال جدید نقطه عطفی برای خروج از مصرف گرایی و گام نهادن در مسیر توسعه و تولید باشد.

امامزاده با تبیین زوایای مختلف شعار سال جدید، گوهر زمان را از برترین عوامل پیشرفت در کارهای فردی و اجتماعی برشمرد که با تجدید نظر در نوع رفتار اداری و حرفه ای کارمندان، کارگران و شاغلین جامعه گامی بلند در مسیر اصلاح الگوی مصرف محسوب می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران همچنین نمود فلسفه عدالت را در اجرای صحیح الگوهای رفتار فردی و اجتماعی در تمامی شئون آن با پیروی از شعار اصلاح الگوی مصرف خواند.

وی افزود: ملت فرهمند ایران اسلامی از نظر پیشینه فرهنگی در ژرفای تاریخ ، آثار شایان توجهی دارند و اینک با بررسی الگوهای مصرفی در ابعاد مختلف زندگی، ما را بر آن می دارد تا بیشترین اصلاح و تجدیدنظر را در مصرف گرایی داشته باشیم.

