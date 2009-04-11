هادی حیدر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسئله زباله های بیمارستانی مشکل تمامی شهرها و بیمارستانهای ایران است و این مسئله تنها مربوط به شهر تهران نیست با این حال تلاشهایی برای رفع این معضل از سوی مراکز جمع آوری زباله و همینطور هماهنگیهایی با وزارت بهداشت در این خصوص صورت گرفته است.
وی بر نبود ضمانت اجرایی در قانون پسماندهای شهری و همینطور جدی نبودن وزارت بهداشت به عنوان متولی در حوزه جمع آوری و ساماندهی زباله های بیمارستانی تاکید کرد و گفت: انتظار داریم سازمانهایی مثل محیط زیست و وزارتهای صنایع و بهداشت و... با شهرداری همکاری کنند چرا که متولی بحث اجرایی کردن قانون مدیریت پسماندها سطحی کلان دارد و سازمان محیط زیست باید در این مورد پیش قدم شود. هر چند محیط زیست شهرداری تهران در این زمینه گامهای مهمی بر می دارد.
این مسئول ضمن انتقاد از تهیه نشدن آیین نامه اجرایی و یا ابلاغ نشدن این آیین نامه از سوی مراجع ذیصلاح افزود: باید سیاستهای تشویقی و تنبیهی در این خصوص وضع شود تا نهادهای مرتبط بتوانند بحث پسابها را با هماهنگی حل کنند چرا که بحران زباله های بیمارستانی بسیار جدی و لاینحل باقی مانده است.
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