هادی حیدر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسئله زباله های بیمارستانی مشکل تمامی شهرها و بیمارستانهای ایران است و این مسئله تنها مربوط به شهر تهران نیست با این حال تلاشهایی برای رفع این معضل از سوی مراکز جمع آوری زباله و همینطور هماهنگیهایی با وزارت بهداشت در این خصوص صورت گرفته است.

وی بر نبود ضمانت اجرایی در قانون پسماندهای شهری و همینطور جدی نبودن وزارت بهداشت به عنوان متولی در حوزه جمع آوری و ساماندهی زباله های بیمارستانی تاکید کرد و گفت: انتظار داریم سازمانهایی مثل محیط زیست و وزارتهای صنایع و بهداشت و... با شهرداری همکاری کنند چرا که متولی بحث اجرایی کردن قانون مدیریت پسماندها سطحی کلان دارد و سازمان محیط زیست باید در این مورد پیش قدم شود. هر چند محیط زیست شهرداری تهران در این زمینه گامهای مهمی بر می دارد.