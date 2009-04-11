به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر بهرام محمدیان معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: اعتقاد به منجی و آینده ای روشن، تحمل سختی ها و شدائد را برای انسان منتظر راحت تر کرده و سبب می شود که جامعه منتظر، جامعه ای عدالت خواه، ضد استکباری و اخلاق مدار باشد.



وی افزود: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) زمینه سازی برای ظهور ایشان جزو اولویتهای کاری جامعه منتظر است که در همین راستا می توان از جشنواره بین المللی آخرین منجی به عنوان جشنواره ای موفق که با زبان رسانه و هنر زمینه های پذیرش ظهور حضرت را فراهم می آورد، یاد کرد.



محمدیان جامعه ولایت مدار را در عصر غیبت، مدلی کوچکتر از جامعه عصر ظهور خواند و گفت: در زمان غیبت مردم با تبعیت از رهبری فقیه جامع الشرایط برای اداره حکومت، جامعه را برای دوران ظهور آماده می کنند تا با قرار گرفتن جامعه در مسیر ظهور حضرت ولی عصر (عج) شاهد رشد و شکوفایی همه جانبه تمدن اسلامی در عرصه های مختلف و تحقق آینده ای روشن بر اساس مسیر منجی گرایی، ولایت مداری و مقاومت اسلامی باشیم.



مهلت ارسال آثار دومین جشنواره بین المللی آخرین منجی با موضوع منجی گرایی، ولایت مداری و مقاومت اسلامی تا 12 اردیبهشت ماه سال ادامه دارد .

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به به نشانی اینترنتی www.LSF.ir مراجعه کنند .