به گزارش خبرنگار مهر، "خاک غریب" جایزه "فرانک اوکانر" سال 2008 را نصیب این نویسنده آمریکایی هندی‌تبار کرد. وی تاکنون برنده جوایز ادبی پن همینگوی، فرانک اوکانر، اُ هنری و پولیتزر هم شده است.

جومپا لاهیری نویسنده کتاب "خاک غریب"، حق انتشار آن را در ایران با ترجمه "امیرمهدی حقیقت" به "نشر ماهی" سپرده است و این کتاب به زودی توسط این نشر منتشر می‌شود. حقیقت یکسال سرگرم ترجمه آن بوده و این کتاب 350 صفحه‌ای هم اکنون پس از اخذ مجوز نشر از وزارت ارشاد، مراحل فنی را می‌گذراند.

نشر ماهی پیش از این هم دو کتاب "همنام" و "مترجم دردها" را از لاهیری به بازار کتاب ایران عرضه کرده بود. این کتاب‌ها هر کدام به ترتیب سه و چهار بار تجدید چاپ شدند.

دغدغه لاهیری در این مجموعه بیش از هر چیز از تنهایی و روابط خانوادگی سخن گفته و رخدادهایی که در این مجموعه‌داستان رخ می‌دهد، بیش از آنکه در هند باشد در آمریکا، انگلیس و ایتالیا، کامبوج، تایلند، فلسطین و عراق است.

نویسنده همچنین در روایت این داستان‌ها دست به ابتکارهایی زده است؛ از میان هشت داستان کتاب، سه داستان به هم پیوسته‌اند با دو شخصیت اصلی به نام‌های هما و کاشیکو و 5 داستان مستقل. داستان نخست آن به نام "خاک غریب" طولانی‌ترین آنهاست.

یکی از داستان‌های این مجموعه با عنوان "جهنم بهشت" پیش از این در گزیده‌ای که مترجم آثار لاهیری (امیرمهدی حقیقت) با عنوان "خوبی خدا" منتشر کرده بود، چاپ شده بود.