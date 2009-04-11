سرهنگ غلامرضا سیری در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: همچنین در این مدت دو هزار و 760 دستگاه وسیله نقلیه در سطح استان گیلان توقف شد.

وی ادامه داد: راکبان این خودروها با سبقت، سرعت، تجاوز، نقص فنی، نداشتن معاینه، نبستن کمربند ایمنی و صحبت کردن با تلفن همراه موجب خطر برای خود و دیگر وسایل نقلیه و نیز عابرین شده بودند.

سیری عنوان داشت: جریمه از مهمترین ابزارهای مبارزه با تخلفات رانندگی است که استفاده از آن در کنترل بی نظمی ترافیکی موثر است، ولی فاقد هرگونه تاثیر فرهنگی در جریان سامان بخشی به ترافیک و کنترل آن است.

سرپرست پلیس راه استان گیلان در ادامه بر ضرورت آموزش قوانین و ارتقای فرهنگ ترافیک شهروندان در جامعه تاکید کرد.