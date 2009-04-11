به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت علمی نهمین کنفرانس مهندسی ترافیک پیش از ظهر شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: در این کنفرانس بیش از 300 مقاله در محورهای 10 گانه کنفرانس به دبیرخانه ارسال شد.

دکتر محمود صفارزاده ادامه داد: این مقالات در 10 کمیته تخصصی که از اساتید دانشگاهی و کارشناسان ترافیکی هستند بررسی شد و 78 مقاله جهت ارایه شفاهی در کنفرانس انتخاب شدند. همچنین 50 مقاله نیز به صورت پوستر در کنفرانس ارایه می شود.

دبیر کنفرانس مهندسی ترافیک بیان کرد: در بخش جنبی این کنفرانس 6 کارگاه تخصصی با محورهای سیستمهای حمل ونقل هوشمند، تجربیات اجرایی در حمل و نقل هوشمند، نقش چراغهای راهنمایی در حالتهای فوق اشباع ترافیکی، شبیه سازی برای ارزیابی پروژه ها، فرآیند تقاضای سفر و استفاده از طبیعت در فرآیند ترافیکی برگزار می شود.

به گفته صفارزاده 8 سخنران از کشورهای آمریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا نیز در این کنفرانس شرکت دارند.