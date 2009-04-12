ناشران انتخاب آثار را به ویراستاران خبره بسپارند

امیرمهدی حقیقت مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت ترجمه آثار ادبی گفت: به نظر من ترجمه در ایران وضعیت مطلوبی ندارد به دلیل اینکه، امر دقت در بازار نشر و در میان ناشران مهم شمرده نمیشود؛ در واقع میتوان گفت ناشران در انتخاب مترجم و ویراستار برای ترجمه یک کتاب، دقت لازم را به عمل نمیآورند.
وی افزود: اما مترجمان کار خودشان را میکنند؛ آنها در این رشته تحصیل کردهاند، دانش لازم را دارند، با حوداث و رویدادهایی که در حوزه ادبیات رخ میدهد، آشنا هستند و در واقع از جریانات ادبی به دور نیستند و انتخابهایشان برای ترجمه انتخابهای صائبی است.
حقیقت اضافه کرد: به نظر من ناشران باید کار ترجمه را به دست کاردانهای این حوزه بسپارند و در انتخاب مترجم و ویراستار، دقت کنند. تنها راه حل، سپردن کار ترجمه به ویراستاران خبره است.
این مترجم آثار ادبی درباره میزان موفقیت مترجمان ایرانی نیز یادآور شد: همانگونه که کارهای خوبی در این زمینه انجام شده، کارهای ضعیفی نیز صورت گرفته است؛ مترجمانی بودهاند که پیشتر بسیار خوب ترجمه میکردند اما الان ترجمههایشان ضعیف و شتابزده شده است و از سوی دیگر کسانی هم وارد این حوزه شدهاند که در اولین ترجمههایشان بسیار خوب ظاهر شدهاند و نشان از امیدواری به آیندهشان دارد.
وی در خصوص میزان وفاداری مترجمان به متون اصلی نیز تاکید کرد: در این باره نمیتوان وارد جزئیات شد و مثلاً گفت مترجمان ایرانی کلاً به متن اصلی وفادار بودهاند یا نبودهاند؛ به هر حال کسانی هستند که خوب و وفادارانه ترجمه میکنند و کسانی هم هستند که اینگونه ترجمه نمیکنند.
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