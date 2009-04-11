به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی قربانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در بابل افزود: خانه نور و هدایت فضایی جذاب و با نشاط است که آموزش آداب ، یادگیری نماز و تلاوت قرآن مجید، آشنایی با آموزه های دینی و تربیتی و سیره عملی ائمه معصوم با مشارکت دانش آموزان در آن به اجرا درمی آید.

وی تصریح کرد: در اجرای این طرح یک یا چند کلاس با فضای مناسب در مدارس با نصب تابلوی مناسب، رنگ آمیزی، تزیینات جنبی، نصب لوحه، پارچه و تراکت متناسب قرآنی در نظر گرفته می شود.

قربانی خاطرنشان کرد: این طرح با توجه به منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، اهداف پیش بینی شده برای دوره ابتدایی، راهبردهای دفاتر ستادی وزارت متبوع و برنامه آموزش برای همه اجرا می شود.