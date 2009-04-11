به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کرم رضایی پیش از ظهر شنبه در نشست با مدیران این شرکت در گرگان افزود: کمک به اقتصاد خانواده و صرفه جویی و مصرف بهینه برق از جمله اهداف اجرای این طرح بوده که با استقبال فراوان روبرو شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر میزان سهمیه خاموشی برق در استان 27 درصد کاهش یافته و درصدد هستیم تا با اجرای طرح های مطلوب میزان پیک مصرف برق راکاهش دهیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان به رشد شاخصهای برق در سه سال گذشته در استان اشاره کرد و اظهار داشت: رشد 13.9 درصدی احداث شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی، 11.1 درصدی شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی در این مدت از جمله اقدامات این بخش است.

وی یادآور شد: تعداد ترانسفورماتورهای هوایی و زمینی با رشد 30 درصدی به 10 هزار و 284 دستگاه و چراغهای روشنایی نیز با رشد 5/18 درصدی به 83 هزار و 361 چراغ افزایش یافته است.

گلستان 438 هزار مشترک برق دارد.