به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، علی دهباشیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در محل این مدیریت افزود: طرح نجات مزارع زعفران با توجه به سرمازدگی و خشکسالی سال گذشته که پیازهای مزارع زعفران بسیار ضعیف شده بود و با هدف تقویت پیازها و افزایش میزان گلدهی در سال آینده انجام شد که در این طرح محلولپاشی مزارع زعفران با کود دلفارد 15 در سطح 1650 هکتار زیرپوشش قرارگرفت.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور تصریح کرد: همچنین از ابتدای اسفندماه سال گذشته 75 هزار اصله نهال میوه (دانه دار و هسته دار) از قبیل ارقام سیب، هلو، شلیل، آلبالو، گیلاس، انواع آلو، زردآلو و بادام به صورت یارانه ای با میانگین 2300 ریال برای هر اصله نهال مثمر، بین باغداران سطح شهرستان توزیع شده است.

وی هدف از توزیع نهال را اصلاح و احیاء باغات میوه، اصلاح و جایگزینی باغات سرمازده و توسعه باغات در اراضی شیبدار عنوان کرد و گفت: علاوه بر آن تعداد 300 هزار اصله نهال غیر مثمر توسط اداره منابع طبیعی شهرستان که تولید شده بود جهت ایجاد فضای سبز و پارکها به صورت رایگان بین شهرستانهای استان خراسان رضوی توزیع شده است.

دهباشیان همچنین با توجه به عدم یخبندان و گرمی هوا در 2 ماهه اخیر زمستان سال گذشته که منجر به افزایش علفهای هرز مزارع و جمعیت آفات ازجمله شته مومی گردید گفت: کشاورزان کلزاکار لازم است به توصیه های کارشناسان دراین زمینه عمل نموده و قبل از هرگونه اقدام برای سمپاشی و مبارزه با علفهای هرز با کارشناسان جهادکشاورزی مشورت نمایند.

وی قیمت هر کیلوگرم کلزا را در سال جاری 6200 ریال عنوان کرد و افزود: این مبلغ نسبت به سال گذشته 55 درصد رشد داشته است.

معاون رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی به منظور آگاهی بیشتر کشاورزان کلزاکار خاطر نشان کرد: باتوجه به مصرف سرانه بالای روغن نباتی در کشور خودکفایی در تولید دانه های روغنی منجمله کلزا از اولویتهای کاری وزارت جهادکشاورزی است.

دهباشیان ضمن معرفی محصولات دانه هایی مانند سویا، آفتابگردان و کلزا مزیت نسبی کلزا را کشت پاییزه آن و قرارگرفتن در تناوب زراعی با گندم دانست و گفت: اگر تناوب زراعی انجام ندهیم قطعاً بافت خاک را ازبین خواهیم برد ضمن اینکه پاییزه بودن کشت باعث استفاده حداکثر از نزولات آسمانی می شود.

وی خاطر نشان کرد: بالابردن درصد روغن و پتانسیل خوب تولید محصول، مصرف آب کمتر نسبت به گندم و سازگاری و امکان کشت در تمام شرایط آب و هوایی با نسبتهای معیین از جمله مزایای کشت کلزا هستند.

وی افزود: با برداشت 5/3 تن دانه کلزا به طور میانگین از هر هکتار زمین مقدار 41 کیلوگرم فسفات، 215 کیلوگرم ازت، 143 کیلوگرم گوگرد و 142 کیلوگرم پتاس به همراه کاه و کلش به زمین برگشت می کند که زمینه لازم را برای کشت دوم محصولات تابستانه را فراهم می سازد.

مدیرجهادکشاورزی نیشابور گفت: همچنین قنات روستایی دامنجان از بخش تحت جلگه شهرستان نیشابور به طول 800 متر و عمق مادر چاه 20 متر پس از گذشت 45 سال مجدداً و مرمت گردید 500 متر قنات مذکور به علت سیل کاملاً تخریب و مسدود شده بود و حدود 45 سال بود که از آن بهره برداری نمی شد.

دهباشیان افزود: مبلغ 200 میلیون ریال طی دو سال گذشته از محل اعتبارات ریاست محترم جمهوری و تبصره 3 هزینه گردید و عملیات رسوب برداری به طول 500 متر و ارتفاع 12 متر در خشکه کار تا ابتدایی آبگون توسط دستگاه سنگین انجام شده که پیش بینی می شود با بازسازی کامل آن دبی آب قنات به 15 لیتر در ثانیه افزایش یابد.

وی تعداد قنوات دایر شهرستان را 667 رشته عنوان کرد و افزود: از سال قبل تاکنون تعداد 60 رشته قنات با اعتبار 6030 میلیون ریال و خودیاری مالکین احیا و مرمت شده است.

دهباشیان میزان آبدهی قنوات شهرستان را بالغ بر 9 هزار لیتر در ثانیه دانست و افزود: با بارندگی این مقدار آب می تواند 18 هزار و 500 هکتار از اراضی سطح زیرکشت را آبیاری نماید و حدود 10 هزار خانوار روستایی از مزایای آن بهره مند خواهند شد.