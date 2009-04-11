به گزارش خبرنگار مهر،عزیزالله واحد صبح شنبه در حاشیه مراسم معارفه مدیر امور منابع آب تنکابن اظهار داشت: اعتبارات عمران از حدود 90 میلیارد تومان در سال گذشته به 188 میلیارد تومان در سال 88 رسید.

وی خاطر نشان کرد: اگر این عدد را با بودجه سال 85 مقایسه کنیم اعتبارات شرکت حدود 4 برابر افزایش یافته یعنی از 45 میلیارد تومان در سال 85 به رقم 188 میلیارد تومان در سالجاری رسید .

واحد با برشمردن دستاوردهای آب استان در سال 87 افزایش اعتبارات را ناشی از باور جمعی به توانمندی این مجموعه بویژه در بخش تخصصی و فنی و جبران کمبود سرمایه گذاری اعلام کرد .

مدیر عامل آب منطقه ای مازندران گفت : با تلاشی که در سال گذشته صورت گرفت این مجموعه از حمایت بسیار خوب مردم و مسئولین ارشد استانی و کشور برخوردار است بنابراین باید با توجه به حجم اعتبارات از کارهایی که ما را دچار روز مرگی می کند پرهیز نمائیم .

واحد در ادامه با اشاره بر تقویت امورات منابع آب شهرستانها هدف از تفویض اختیار را کسب رضایت مردم و ارائه خدمات بهتر به آنها بیان کرد.

وی افزود: با نوجه به اعتماد و اعتقادی که اینجانب به امورات منابع آب شهرستان داشتم بخشی از مسئولیت و اختیارخود به شما واگذار نموده تا زمینه پیشرفت و کمال امورات که درنهایت خدمت بهتر به مردم است فراهم شود.