به گزارش خبرنگار مهر، نازنین شهرکی، عسل پورحیدری، زهره هژیرپور، زیبا مردانی و فاطمه بسطامی اعضای تیم ملی گلف زنان هستند که تمرینات خود را زیر نظر لیلا سربازی و الهه رحیمی دنبال می‌کنند.

همچنین اردوی تیم ملی گلف مردان با حضور سجاد کرم‌پور، پویا بهداروند، میلاد حاجی‌پور، محمد شیخ‌زاده و علی سلحشور پیگیری می‌شود. هدایت این بازیکنان بر عهده حسن کریمیان است.

تیم ملی گلف مردان و زنان برای حضور در رقابت‌های آسیایی 2010 گوانگجو چین آماده می‌شوند. ضمن اینکه مسابقات آسیا پاسفیک یکی دیگر از رویدادهای پیش روی تیم ملی مردان است.