به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور که روز شنبه در حاشیه مراسم دهمین سالگرد شهید صیاد شیرازی در جمع خبرنگاران سخن می گفت، با اشاره به ویژگی های شهید صیاد شیرازی اظهار داشت: از ویژگی های شهدا این است که هر وقت از آنها یاد می شود تنها می توان به ویژگی های خوب آنها که باعث کمالشان می شود اشاره کرد.

وی افزود : از ویژگی های شهید صیاد شیرازی عشق به امام عصر(عج) و خط ولایت، شجاعت و ایثار بود که این خصوصیات را می توان در رفتار و منش دیگر شهدا نیز ملاحظه کرد و این خصوصیات می تواند الگوی همه انسانها باشد.

احمدی نژاد با بیان اینکه ایمان به خود باوری انسان را به هر نقطه ای که بخواهد می رساند، تصریح کرد: شهدا و خصوصا شهید صیاد شیرازی توانسته بودند که به این خودباوری برسند، انسان بالاترین مخلوق خداست و استعدادهای الهی در وجود او نهفته است که باید برای شکوفایی این استعدادها تلاش کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه شهید صیاد شیرازی ویژگی های الهی نهفته در وجود انسان را در خود ارتقاء داد و به نقطه اوج انسانیت یعنی شهادت دست یافت، یادآوری کرد: مرگ و حیات هر دو یک مسئله هستند و انسان موجودی جاودان است که مرگ برای او به منزله جهش به سوی ابدیت است، البته اگر این جهش به سوی ابدیت همراه با خوبی های بیشتر انسانی باشد بهتر است.